Notre Masterchef Philippe Mesuron vous convie à cuisiner des salades composées

Philippe Mesuron, notre Masterchef, vous propose son taboulé de printemps. Pour réussir la semoule, votre unité de mesure doit être la même pour la semoule et l'eau bouillante, à mêler dans le saladier avec de l'huile d'olive. Laissez gonfler puis révervez au frais. Faites blanchir des petits pois dans une eau salée et arrêtez la cuisson avec des glaçons. Faites de même avec des fèves. Faites cuire des pointes d'asperges à la vapeur. Mélangez le tout avec un peu de sel et de poivre. Rajoutez du persil et de la menthe avant de remettre au frais. Servez avec une grillade !

Un taboulé maison Copier