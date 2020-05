Philippe Mesuron, notre Masterchef, vous invite à faire des marinades

Quoi de mieux qu'une bonne préparation pour se régaler ? Philippe Mesuron vous conseille aujourd'hui de réaliser des cœurs de canard du Périgord marinés en acidulé. Coupez vos cœurs en 2 dans le sens de la longueur et réservez. Mettez dans un saladier un mélange de sauce soja salée et de sauce soja sucrée (ou du miel). Ajoutez de l'huile de sésame, une pointe de vinaigre de riz (ou vinaigre blanc), de l'ail haché, du gingembre, de la citronnelle et des zestes de citron vert. Mélangez le tout et recouvrez vos cœurs de canard de cette marinade, avant de mettre dans une poche à congélation. Fermez la poche avant de mettre au réfrigérateur pendant 12 heures. Remuez de temps à autre votre poche. Sur une plancha, sur un grill électrique ou à la poêle, faites frire deux minutes par face.

Cœurs de canard marinés en acidulé