Portrait de Romain Gonzalez dans le cadre du salon de l'agriculture en Nouvelle Aquitaine en ligne.

Pendant le confinement on a redécouvert l'importance de nos agriculteurs et éleveurs, un retour au bien-manger ! Le salon de l'agriculture Nouvelle Aquitaine aborde ce phénomène qui doit perdurer dans le temps pour le bien de tous. Le salon de l'agriculture en nouvelle Aquitaine 100 % en ligne, nous informe et donne la parole aux acteurs de notre alimentation sur AGRIWEB.TV , vous pouvez poser de questions sur semaineagriculture-na.com. Bruno Guillet le commissaire général de l’événement!

Une semaine de l'agriculture avec France Bleu, l'occasion de vous offrir un bon panier garni, toute la semaine de 10h à 11 h, dans la cuisine de la vie en bleu et de mieux connaitre nos producteurs.

Romain Gonzalez est agriculteur en Dordogne à Monsac entre Bergerac et Sarlat, à la Ferme de Sirguet une ferme qui produit du canard donc du foie gras, mais pas que ! Romain a repris la ferme familiale avec son frère, pour un retour à la nature, qu'il partage dans l'assiette mais aussi avec des hébergements classiques et insolites. Pendant le confinement, Romain a du trouver des solutions pour vendre ses produits et livrer les consommateurs avec les gestes barrières avec "La Ruche qui dit oui" . A l'occasion de ce salon virtuel de l'agriculture, Romain tient a faire connaître ses produits et donner envie aux consommateurs de poursuivre leur bonne résolution celle de bien-manger localement.

