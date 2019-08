Un caddie garnie d'une valeur de 100€ à gagner cette semaine dans "La Vie en Bleu - Cuisine" de 10h à 11h

Ecoutez France Bleu Nord cette semaine du lundi 02 au vendredi 06 septembre, de 10h à 11h, dans "La Vie en Bleu" et tentez de gagner le caddie garni d'une valeur de 100€ offert par O'TERA .

59480 Illies, France

Chaque jour, un auditeur sera sélectionné pour le tirage final ce vendredi 06 septembre avec 1 caddie d'une valeur de 100€;

L'heureux gagnant ira chercher son caddie garni lors de la Fête des producteurs chez O'TER Illies le dimanche 08 spetembre.

O'TERA Illies la Fête des producteurs :

Le dimanche 8 septembre, tous les partenaires producteurs seront présents en magasin. Une grande fête qui se déroulera de 9h à 18h !

De nombreuses animations pour les petits et les grands : Château gonflable, atelier maquillage, tour de poney, ferme pédagogique, exposition de tracteur, dégustation en tout genre et la naissance des petits poussins !!

On vous attend nombreux !

Le concept O'TERA :

Nous vous proposons des produits frais en libre-service, qui sont majoritairement approvisionnés par des producteurs et artisans locaux.

Notre engagement est la qualité des produits que nous vous proposons.

Chez O'tera, vous pouvez noter et commenter les produits que vous avez achetés. Nos équipes et nos partenaires ont en temps réel vos remontées, ce qui nous permet d'améliorer sans cesse la qualité des produits. De plus, nous vous remboursons si vous n'êtes pas satisfaits !

Nous avons également la volonté d'offrir une juste rémunération à nos partenaires. Nous travaillons donc sur la durée avec chacun d'entre eux (accessible sur le balisage en magasin) et ne les mettons pas en concurrence.

Toujours soucieux de la transparence avec nos clients, nous affichons la photo et l'adresse de nos partenaires qui produisent ou transforment les produits, mais aussi le montant qui leur revient (le prix auquel nous leur achetons les produits).

Vous savez ainsi quand vous achetez chez O'tera quel est le prix payé à celui qui a conçu le produit et quelle part revient au magasin.

Des rencontres : Nous vous proposons régulièrement de rencontrer nos partenaires en magasin, que ce soit pour mieux comprendre comment ils produisent, ou tout simplement pour obtenir des informations complémentaires sur ce que vous mangez.

Infos + ICI oteraillies.com