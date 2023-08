L'Ecopôle du Forez mobilisé pour préserver le monde la mare

Le monde de la mare, un milieu de biodiversité exceptionnelle à préserver. Plus de 7000 mares sont intégrées à le base de donnée de France Nature Environnement.

Comment imaginer que cette ancienne gravière laissée en friche après son exploitation, allait devenir un lieu renaturé unique, qui abrite aujourd’hui pas moins de 2000 espèces floristiques et faunistiques ?

Cette année, l'Ecopôle du Forez fête ses 30 ans d'ouverture au public.

Cette année, l'Ecopôle du Forez fête ses 30 ans d'ouverture au public.

Le monde de la mare France Nature Environnement :

"Les mares, ou « boutasses » sont de petites étendues d’eau stagnante, de faible profondeur et sans système de vidange. Elles constituent l’habitat de nombreuses espèces végétales et animales (notamment les amphibiens et les odonates). Elles rendent également des services écosystémiques : rétention d’eau, régulation des écoulements, abreuvoir pour le bétail, paysager, etc. Il est donc particulièrement important de préserver ces milieux, menacés par le changement climatique et par l’intensification de l’agriculture."

