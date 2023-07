Jamais deux sans trois à l'Auberge du Campos en Haute- Loire

Le cordon bleu, un plat régressif à souhait, préparé uniquement à partir des produits locaux par Sarah et Lucille, deux jeunes cheffes émérites...Brice n'est jamais bien loin

Si vous aimez les paysages grandioses et reposants de la Haute Loire, si vous cherchez l'endroit qui pourra satisfaire votre appétit pour une gastronomie française et inventive dans un cadre champêtre et un accueil convivial, à L'Auberge du Campos vous serez ravis. Le lieu est magique!

Sarah et Lucille, cuisinent à quatre mains des plats de saison colorés et gourmands qui mettent à l'honneur les produits de la région. Brice, "shiva" indispensable au bon fonctionnement du restaurant et de l'hébergement parfait ce trio d'amis épicuriens.

Il va sans dire qu'à L'Auberge du Campos vous trouverez non seulement une cuisine raffinée et inventive, une cuisine de cœur, mais aussi un hébergement de plusieurs chambres, modernes et confortables.

Pour un déjeuner ou pour diner, en salle ( L'Auberge du Campos est l'ancienne école rénovée) ou en terrasse, après une randonnée ou tout simplement pour profiter de la beauté du paysage, vous ne serez pas déçus.

Petite visite du lieu en toute convivialité et recette gourmande d'un cordon bleu réalisé à partir de produits locaux, entrez dans l'univers de L'Auberge du Campos avec Sarah, Lucille et Brice...