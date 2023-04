"L'Aile ou la Cuisse", le nouveau restaurant- rôtisserie de la place Jean -Jaurès à Sainté

Goûter au Sénégal à la Savane : on apprend à cuisiner du yassa !

Cela fait bientôt un an que Bijou et Anta se sont installées place Chavanelle à Saint-Etienne. A la Savane, c'est voyage gustatif toute l'année : on y explore le Sénégal et plus généralement l'Afrique de l'ouest avec nos papilles...