Le restaurant "La Fleur au Fusil" en met dans vos assiettes

Une petite cuisine et un grand talent ! Entrons dans le restaurant "La Fleur au Fusil" de Benjamin Gagnaire à St- Etienne

Pour sa cuisine, Benjamin Gagnaire, le jeune chef de "La Fleur au Fusil" , le nouveau restaurant de la rue Camille Collard à St- Etienne, s’inspire de ses nombreux voyages à travers le monde et de sa passion pour l’art contemporain.

Originaire d'Apinac en Haute-Loire, Benjamin est très attaché à la valorisation des produits locaux et de saison.

Travailler les fleurs et les herbes sauvages est dans son ADN.

Partisan d'une cuisine saine et végétale, le chef propose tous les midis, du lundi au vendredi, des menus végétariens et des menus carnés afin de satisfaire les appétits et la gourmandise de tous.

Cette semaine, Benjamin nous livre sa recette de broche ( kebab) maison et ses petits légumes croustillants.

Régalez-vous!