Dans le rétro : Eric Naulleau

Ancien polémiste du samedi soir, il devient l'un de ceux qu'il a tant disséqué sur les plateaux télé : un auteur. S'il est l'autre Eric du duo Naulleau et Zemmour, il ne veut plus y être réduit. Eric Naulleau est l'invité de Déborah Grunwald sur France Bleu.

Le coup de promo :

Un thriller amoureux en Bulgarie. Voilà ce que nous propose Eric Naulleau avec son premier roman "Ruse". Un premier roman que l'on doit à un engagement pris publiquement : "faire paraître un premier roman avant mes 60 ans". À un an près, c'est donc chose faite. Après avoir lu et commenté les livres des invités d'On n'est pas couché, le voilà donc de l'autre côté de la barrière, à la place des critiqués : "j'ai fait des expériences très douloureuses face à des gens qui soit n'ont pas lu du tout le bouquin, soit vous posent des questions totalement effarantes qui n'ont rien à voir avec le livre ou alors ils me parlent de tout à fait autre chose et au bout de trois secondes il va être question d'Eric Zemmour". Le pitch, c'est encore Eric Naulleau qui le fait le mieux sur Twitter :

Serge et Deliana se sont aimés, se sont séparés et se retrouvent au moment où un danger de mort pèse sur eux. La mafia aux trousses, le couple fuit à travers la Bulgarie. Un thriller amoureux.

Ruse, de Eric Naulleau © Radio France

Dans cet épisode de l'émission "Dans le rétro" :

"On plaque sur Dieu nos catégories humaines, alors que nous sommes incapable de le comprendre. Toutes les gesticulations de toutes les religions, je trouve que c'est des gesticulations d'enfant devant un géant. [...] Je ne crois pas à un Dieu bon ou mauvais, je pense simplement que ça nous échappera toujours, s'il existe."

"Je trouve qu'on fonde un peu trop d'espoir sur cette histoire de Service National. On va essayer de combler des failles qui se développent depuis des années à la faveur d'un bref séjour en communauté... ca ne suffira pas."

"Dans le débat public, dans les émissions, j'ai l'impression de ne plus manier la même langue et les mêmes concepts que les plus jeunes."

"Je fais partie d'une génération où l'on est accroché à la liberté d'expression comme à un totem. Et là, on voit que c'est en train de dire "non, il faut faire attention. [...] Charlie est devenu un symbole qui les dépassent eux-mêmes."

"Les mots peuvent tuer."

"Quand un éditeur approche une personnalité, il lui dit "Ca serait très bien que vous vous exprimiez sur tel sujet, évidemment on vous donne un journaliste pour l'écrire avec vous". Ca fait partie du contrat de base. Evidemment, il y a des exceptions à la règle mais c'est très répandue".

"Il s'est vraiment radicalisé mon camarade Zemmour. Quand je lui dis ça il me répond "Non, tu as tort, c'est la réalité qui s'est radicalisée"."

À propos de Zemmour, potentiel président : "Tout est devenu possible vous savez... Regardez comment les gens, au début, prenez la candidature de Donald Trump... La suite leur a donné tort. L'actuel président ukrainien, qui est un humoriste pur est devenu président de son pays."

"Je suis très inquiet pour les jeunes. D'un point de vue écologique, je suis d'un pessimisme radical. [...] Si une catastrophe définitive ne se produit pas, on continuera d'être dans les "petits pas"."

"Regardez sur les réseaux sociaux, l'effondrement de l'orthographe. Quand on ne maîtrise pas sa langue, on ne maitrise pas sa vie."

"Je ne crois pas qu'on puisse imposer l'égalitarisme par l'autoritarisme."