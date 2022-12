Jean-Yves Duchesne revient sur l'histoire du Garden Palace et nous parle de sa volonté de toujours diversifier les spectacles proposés, notamment cette année avec la revue anniversaire "Champagne".

🎉 Les 10 ans du Garden Palace, 10 ans de diversité

Quand il y a une dizaine d'années une salle s'est libérée du côté de Clermont-Ferrand, tout près d'Orcet, Jean-Yves Duchesne y a vu l'opportunité d'installer une salle de cabaret et de spectacles ; le Garden Palace ouvre alors ses portes le 8 novembre 2013.

Depuis ce jour, Jean-Yves Duchesne s'efforce de proposer d'année en année des spectacles complètement différents les uns des autres pour satisfaire son public. Cela passe notamment par la diversité des représentations, mais aussi par la qualité des repas proposés ; c'est sur ce point que Jean-Yves Duchesne a voulu se démarquer en déléguant la partie repas au traiteur Jean-François Solignat, réputé pour sa cuisine maison de qualité.

Jean-Yves Duchesne et Laurent Boucry © Radio France - Stéphane Hourlier

✨ La revue "Champagne"

Spectacle de cabaret novateur, attractif et diversifié, mêlant le charme, l'émotion et les performances uniques d'une troupe d'Artistes Internationaux, voilà comment se présente cette revue anniversaire.

Sur la base d'un spectacle de cabaret avec chanteurs, chanteuses, danseuses, la revue "Champagne" met aussi en scène des artistes circassiens et acrobates venus de toute la France et de l'étranger, sans oublier les grandes illusions du magicien et illusionniste Stéphane Arnaud.

Les danseuses du Garden Palace en pleine représentation © Radio France - Stéphane Hourlier

"Nous ne sommes pas dans le plus grand cabaret du monde, mais en toute humilité, on essaye d'avoir un spectacle qui est diversifié" Jean-Yves Duchesne, directeur du Garden Palace

Pour découvrir la revue "Champagne", rendez-vous au Cabaret Garden Palace :

🌐 https://www.garden-palace.com/

📞 04.73.16.92.07

📧 contact@garden-palace.com

📍 Garden Palace Cabaret, Chemin de Val d’Auzon, 63450 LE CREST

