💃🏼 "Chorégraphe [...] c'est strass, paillettes mais c'est aussi beaucoup de recherche"

C'est chez elle, dans son sous-sol aménagé en salle de danse que Morgane trouve son inspiration. La plupart du temps en écoutant la musique en boucle, en fermant les yeux, en imaginant les déplacements. Pour elle, tout part de la musique. Puis c'est sur scène que Morgane crée et valide les pas qu'elle a imaginé.

Vient ensuite la transmission avec ses collègues danseuses : la gestion d'équipe fait partie intégrante de son rôle ; c'est elle qui est en charge de coordonner, de synchroniser tout le monde.

Les danseuses du Garden Palace durant un tableau de la revue "Champagne" © Radio France - Stéphane Hourlier

À la base de la création d'un tableau de la revue Champagne, ce sont des concertations en équipe autour de thèmes, d'idées, d'envies, de musiques, de costumes. C'est seulement après que vient le travail de création des chorégraphies par Morgane.

✨ La revue Champagne, un voyage aux quatre coins du monde

Pour les petits, pour les grands, de la magie, de la danse, des acrobates, des choses plus subtiles, des choses plus humoristiques, d'autres plus dynamiques, plus populaires : la revue Champagne s'adresse à tout le monde. C'est pourquoi cette revue a été imaginée comme un voyage ; pour que chacun d'entre nous, quels que soient notre âge et nos goûts, puissions être transportés ailleurs le temps du spectacle.

La revue Champagne, un voyage au quatre coins du monde © Radio France - Stéphane Hourlier

"De donner c'est notre plaisir, de voir les gens contents quand ils partent et qu'ils ont passé un bon moment, c'est notre plus belle récompense" Morgane, danseuse et chorégraphe

ㅤ

Pour découvrir la revue "Champagne", rendez-vous au Cabaret Garden Palace :

🌐 https://www.garden-palace.com/

📞 04.73.16.92.07

📧 contact@garden-palace.com

📍 Garden Palace Cabaret, Chemin de Val d’Auzon, 63450 LE CREST

