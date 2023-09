Argelès sur mer : En garde avec le club d'escrime !

Savez que le français est la langue officielle de l’arbitrage en escrime ? Depuis plus de cinquante ans, la société d’escrime argelésienne accueille escrimeurs expérimentés et débutants. Près de soixante adhérents se retrouvent régulièrement pour les entrainements avec leurs maitres d’armes.

L’escrime est un sport accessible dès quatre ans qui renforce la confiance en soi et développe la concentration. Chaque mercredi à Argelès sur mer, les enfants de tous niveaux se retrouvent pour des entrainements avec leurs maitres d’armes dans les locaux de la société d'escrime argelésienne. « Au départ, il faut apprendre la marche » explique Stéphanie, la professeure « les pieds ont une position en L et doivent rester sur la ligne, bien souple sur les genoux ». Les escrimeurs expérimentés sont habillés en blanc et les débutants sont en noir. « Ici, il faut respecter les règles du jeu » précise Jean le co-président « et il faut aussi respecter son maitre d’arme et son adversaire ! ». En ce mois de septembre, le club accueille l’équipe de France Epée Dames, championnes du monde par équipe et la championne du monde en titre à Milan l’été dernier. De belles rencontres en perspective pour tous les amateurs de ce sport de combat qui développe de plus en plus les duels au sabre laser en plus des armes traditionnelles que sont l’épée, le sabre et le fleuret.