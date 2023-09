Argelès sur mer: la réserve naturelle du Mas Larrieu

Connaissez-vous la dune grise ? Elle se trouve dans la réserve naturelle du Mas Larrieu à Argelès sur mer. Une zone protégée où la faune et la flore cohabitent dans un environnement peu connu à la bordure de la méditerranée.

A l’entrée la plus au sud de la réserve du Mas Larrieu , le visiteur est accueilli dans un espace ombragé qui apporte de la fraicheur bienfaisante durant la saison chaude. Tout au long du chemin, les acacias côtoient les ronces et il n’est pas rare d’entendre le chant des oiseaux. « Ici dans cet endroit se cachent les fauvettes, les merles et les rossignols » explique Nicolas médiateur scientifique pour la réserve. »il est aussi possible de croiser des reptiles comme le lézard vert ! ».Au fil des pas, le décor change et transporte le promeneur vers la dune grise. « Ici c’est le domaine des plantes succulentes, on y trouve la lavande maritime mis aussi des figuiers de barbarie, une plante qui est invasive pour le milieu et qui empêchent les autres plantes de pousser » commente Nicolas « Le chemin de la dune grise mène jusqu’à la dune blanche et se jette dans la mer où le parc marin prend le relais ». Tout au long du parcours des panneaux pédagogiques indiquent les espèces qui se trouvent sur la réserve. Une réserve qui se visite avec guide sur rendez-vous d’Avril à Septembre.