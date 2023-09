Argelès sur mer: Le mémorial du camp

La commune d’Argelès sur mer abrite sur son territoire plusieurs lieux de mémoire de la retirade. Dans le Mémorial du camp au centre du village, l’histoire des réfugiés républicains espagnols, venus chercher refuge en France, se raconte en images et en sons.

En février 1939, près de 500 000 républicains espagnols viennent chercher refuge en France à l’issue de la guerre civile. Pour comprendre cet exode sans précédent dans l’histoire des Pyrénées Orientales, l’association FFREEE, fils et filles de républicains espagnols et enfants de l’exode, se propose de collecter la parole, l’écrit et le son de tout témoignage individuel ou collectif du combat républicain espagnol et de l’exil. Dans le Mémorial du camp, lieu de mémoire de la ville d’Argelès sur mer où les réfugiés ont échoué sur la plage, Jacqueline Payrot, présidente de FFREEE, exprime son émotion devant les photos et les fresques exposées. »Ici, vous pouvez même entendre les bombardements lorsque les réfugiés ont franchi la frontière pour passer le Perthus et venir chercher secours en France ». Dans une autre salle est affichée la délibération du conseil municipal d’Argelès du 14 mars 1939, « Argelès devait recevoir 4000 hommes espagnols sur la plage, il y a eu des protestations » poursuit Jacqueline « car la plage était saccagée, mais il faut savoir que les conditions d’accueil étaient précaires, les premières baraques furent construites avec des roseaux, des bouts de bois et des couvertures ». Au total, près de 100 000 personnes se sont retrouvés sur la plage d’Argelès dès les premiers jours d’ouverture du camp. Le Mémorial du camp et l’association FFREEE n’ont qu’un seul but : lutter contre l’oubli et soutenir la cause de toutes les victimes des exodes.