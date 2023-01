Bages: L'étonnante Maison Carrère !

Fierté des habitants de Bages et de madame la maire Maria Cabrera, la Casa Carrère est une bâtisse atypique à plusieurs étages qui offre depuis ses terrasses une vue panoramique exceptionnelle sur le village et les alentours. Des travaux d'embellissement sont prévus en 2023 pour permettre d'accueillir dans de meilleures conditions les visiteurs et les différents concerts de la programmation estivale sans oublier les évènements organisés durant l'année.