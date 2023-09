Baho: Le village vu d'en haut

Le toit de la future maison des associations de Baho est l’endroit qui offre une des plus belles vues panoramiques sur le village. Escapade sur le roof top du bâtiment en compagnie de Patrick Got, le maire de la commune.

Autrefois salle des fêtes puis locaux de l’ancienne mairie, la future maison des associations de Baho est en pleine rénovation. Elle recevra à résidence les associations du village mais elle sera aussi l’adresse de l’agence postale communale. Un souhait de Patrick Got, le maire, pour faciliter la vie de ses administrés. Pour son troisième mandat, Patrick Got souhaite embellir sa commune, à commencer par cette future maison des associations, mais d’autres actions ont vu le jour comme la réhabilitation des façades en pierre ou encore l’aménagement d’un petit parc dans le centre du village. Sur le toit terrasse de la nouvelle maison des associations, Patrick Got s’émerveille toujours autant de la vue sur le Canigou, les Albères et les Corbières et contemple avec fierté son village où il réside depuis plus de quarante-cinq ans.