Baho: Les castells, symbôle de la culture catalane

Inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco depuis 2010, les castells font partis de la culture catalane comme la sardane et la barretina. A Baho, l’association Aire Nou perpétue la tradition de ces tours humaines spectaculaires

L’association Aire Nou fête ses 30 ans cette année. Le but de ce collectif est de promouvoir la langue et la culture catalane, en particulier l’art des castells. Pour réaliser ces structures humaines en équilibre sur plusieurs étages, des séances d’entrainement sont proposées aux adhérents les mardis et vendredis soirs. L’activité est ouverte à tous, de 6 à 80 ans. Dans la salle d’entrainement, un filet de sécurité permet aux castellers de monter jusqu’au plafond c’est-à-dire à une hauteur de près de 9 mètres ! « Tout le monde a sa place » explique Bernard Casals, le président « il n’y a pas de conditions de taille, ni de physique particulier. Pour que la structure tienne, il faut être nombreux à la base et c’est surtout dans la tête que ça se passe ! » Des aménagements sont prévus dans le local de l’association pour apprendre à monter avec des échelles par exemple et aussi un mur d’escalade. En plus des catstells l’association vient de créer une coopérative et propose aux adhérents tous les quinze jours sur inscription un panier de produits locaux et bio ! Une belle initiative pour consommer en circuit court et s’ancrer davantage dans la culture locale.