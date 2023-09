Baho: Olivier, producteur de grenades

Dans son exploitation en agriculture biologique, Olivier Chouilly cultive sur la commune de Baho, des kiwis, des chayottes, des kakis- pommes et principalement des grenades, ces dernières étant très appréciées pour leur goût acidulé !

Sur ses six hectares de terres, Olivier en consacre un tiers à la production de grenades. « Je cultive près de douze variétés » explique cet agriculteur en reconversion professionnelle. « Il faut savoir que les fruits sont rouges dès le départ, mais ça ne veut pas dire qu’ils sont mûrs ! C’est en touchant le fruit qu’on peut le savoir, on vérifie si ça craque un peu sous la peau et puis surtout il faut goûter ! » Il existerait près de mille deux cent variétés de grenades dans le monde ! Le taux de sucre et l’acidité diffèrent d’une variété à l’autre. Olivier a choisi principalement des grenades à graines tendres qui se récoltent vers la mi-octobre.

Les grenadiers d'Olivier à Baho, bientôt la récolte !

Et pour profiter de ce fruit au goût inimitable, notre agriculteur nous donne une astuce : « il suffit d’inciser et d’enlever le petit chapeau au-dessus du fruit puis de glisser le couteau le long des quartiers pour que la grenade s’ouvre comme une fleur ! » En plus des grenades, Olivier s’est spécialisé dans la culture des kiwis verts, des kakis-pommes, un fruit croquant qui n’est pas astringent contrairement aux kakis. Il fait aussi pousser des chayottes, un fruit tropical très connu au Mexique, au Costa Rica, aux Antilles et à la Réunion qui se déguste en gâteau, en ragout ou au wok.