Barcarès : L'école de DJ

Inaugurée en novembre 2022 et parrainée par le célèbre DJ Laurent Wolf, l'école des DJ du Barcarès forme les futurs rois du dancefloor !

Véritable école avec des salles de cours, des tableaux et des professeurs, l’école des DJ du Barcarès propose aux jeunes une formation en alternance sur près de deux ans en lien avec les entreprises de l’hôtellerie, de l’évènementiel mais aussi des centres de vacances comme l’UCPA ou encore des tours operators tel le Club Med. Les jeunes signent des contrats avec les entreprises et à la clé l’obtention d’une formation diplômante, niveau BTS. Le bâtiment de l’école vient d’être totalement réhabilité avec des cabines insonorisés, du matériel professionnel de mixage, et un bel auditorium où Angie, une des formatrices apprend aux apprentis à parler dans le micro ! Pascal Tassy, le directeur de l’école, explique que tous les jeunes en formation ont quasiment tous un emploi à la fin de leurs études. L’école du Barcarès est la troisième école de DJ de France après Lyon et le Futuroscope.