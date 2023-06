Barcarès: Le premier téléski nautique de France

Savez vous que le téléski nautique du Barcarès est le premier crée en France ? Et le deuxième dans le monde ! Depuis cinquante-deux ans l’activité anime le parc des dosses pour le plaisir d’une glisse sur l’eau ouverte à tous.

Le téléski nautique du Barcarès , c’est bien sûr au départ du ski nautique, puis au fil des années, la glisse a évolué ! Aujourd’hui kneeboard, wakeboard et surfwake sont proposés aux candidats à la glisse .Une glisse sur l'eau accessible à tous grâce à un câble électrique, pas de moteur donc pas de pollution et une activité avec des conséquences inattendues sur le milieu marin comme l'explique Mathieu Brunet , le responsable du site « à force de passer sur l’eau, les gens créent des bulles et oxygènent ainsi le plan d’eau, c’est une activité positive pour le milieu ! ». Le téléski permet à 11 skieurs ou riders de glisser simultanément sur le lac marin sur un circuit fermé de 900 mètres encadré bien évidemment par un bateau de sécurité en cas de chute. Une activité avant-gardiste en 1971 quand elle fut créé et qui le reste encore aujourd’hui en préservant ce site exceptionnel du parc des Dosses.