Barcarès: Un complexe de glisse urbaine unique en Occitanie

Avec 4000m2 de glisse urbaine dont le seul skate Park indoor d'Occitanie le Shaka Park du Barcarès est ouvert à tous les pratiquants de skate, roller, trottinette et BMX !

Le complexe de glisse urbaine Shaka Park est situé à la sortie 13 du Barcarès. Dirigé par Mathieu Zamora, les espaces outdoor et indoor font le bonheur des afficionados de glisse que ce soit en skate ou autre engin roulant adapté au revêtement béton. « Nous avons fait appel aux meilleurs architectes dans le domaine pour piloter le projet » précise Mathieu. « Cette idée de créer un espace dédié à la glisse vient du conseil municipal des jeunes qui a trouvé un écho favorable auprès de la commune » explique Martine Gisolo, conseillère municipale délégué au tourisme et aux infrastructures multidisciplinaires. Composé d’un skate-park indoor de près de 1000m², unique dans la région, d’une street plaza en extérieur et d’un pumptrack de 2000m², l’infrastructure dispose d’un espace polyvalent, adapté à tous les niveaux de pratique. Le Shakapark propose des cours de skateboard collectifs et individuels .Que vous soyez débutant ou en perfectionnement, vous serez encadrés par des éducateurs sportifs diplômés.