Cerbère: La rénovation du centre ville

Très appréciée des cerbériennes et des cerbériens, la place de la république fait peau neuve grâce au plan de relance littoral 21. Les travaux concernent aussi les aménagements de la promenade du front de mer afin de développer un tourisme éco responsable.

La restructuration du front et de la place de la république de Cerbère répond à un besoin et une demande d’une ville avec moins de voitures et davantage d’espaces de promenade aménagés pour les personnes à mobilité réduite, les visiteurs et les habitants de la commune. Comme ses villes cousines, Collioure et Banyuls sur mer, Cerbère veut s’inscrire dans une démarche environnementale tout en préservant l’activité de ses commerces et le mieux-être de ses habitants et des touristes. Grâce aux infrastructures ferroviaires existantes et à sa gare internationale, la commune souhaite également développer l'accès par le train.