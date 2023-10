Claira: Le foyer de vie Les Mouettes

Le foyer de vie Les mouettes à Claira accueille les personnes en situation de handicap mental. Près de cent personnes vivent dans l’enceinte de cette résidence aménagée pour le bien vivre ensemble.

« Chaque résident possède un logement privatif avec un balcon » précise Jérôme Bartrina, directeur du foyer de vie Les Mouettes , « tout a été pensé pour le confort et le bien-être, nous sommes comme une grande famille ! ». Installé à Claira depuis 2017, le foyer de 5500 m2 s’agrandit aujourd’hui d’une nouvelle salle d’activités et possède un mini parc animalier où certains résidents aiment se retrouver pour caresser les ânes et les poneys. Personnels éducatifs, aide soignants et infirmiers se relaient aux côtés de ces adultes dont le handicap ne leur permet pas d’avoir une activité professionnelle, pour leur apporter les soins et l’écoute dont ils ont besoin. Le foyer possède également un verger avec près de cent arbres pour une auto consommation. Tout au long de l’année, les résidents participent aux festivités du village comme le marché de Noël. Depuis cette année, un atelier lavage de voitures a ouvert sur le foyer. Une activité qui permet aux volontaires de mettre quelques sous dans leur cagnotte.