Collioure: Espadrilles et vigatanes

Native de Collioure, Laurence a deux passions, les espadrilles et les tissus catalans. Depuis vingt ans, elle chausse les touristes mais aussi les danseurs de sardanes dans sa boutique « la maison de Prosper ».

Installée place du 18 juin à Collioure, la maison de Prosper est un incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’artisanat local. « Lorsque j’ai quitté Paris pour revenir dans ma ville natale, mon souhait était de travailler avec l’artisanat local et aujourd’hui je travaille avec un atelier de femmes de Barcelone que je connais parfaitement et à qui je confie mes commandes » explique Laurence qui connait tous les artisans et toutes les étapes de la fabrication des espadrilles. « Nous chaussons du 19 au 47 et l’avantage c’est que cette chaussure est mixte ! » Laurence dispose même dans son magasin de ballots de jute pour expliquer à ses clients la fabrication de la semelle en corde.