Collioure: La saga familiale de la maison Desclaux

Petit poisson bleu à la chair fine, l’anchois est définitivement associé à la ville de Collioure. Depuis cent vingt ans, la famille Desclaux met en boite l’anchois de Collioure traditionnel.

Dans la famille Desclaux , on est transformateur et saleur d’anchois de père en fils. « Je suis la sixième génération » confie Rémy Desclaux qui reprend le flambeau de cette entreprise familiale qui fête cette année ses cent vingt ans. Le magasin historique de la famille a ouvert en 1903 et au fil des ans, les Desclaux ont su faire face à toutes les difficultés liées au métier : pénurie d’anchois, laboratoire aux normes européennes, Rémy rebondit en proposant des nouveaux produits et même en ouvrant récemment un bar à anchois ! Dans les rayons de la boutique, les amateurs peuvent se régaler d’anchois au poivre, à l’ail et au persil et même au cumin. « Il y a deux types de préparations d’anchois « explique Rémy « le filet d’anchois à l’huile avec six mois de maturation minimum au sel et le boquérone moins salé avec une transformation au vinaigre qui séduit une clientèle plus jeune. » A l’huile ou au vinaigre, en tapenade ou en filet, l’anchois riche en oméga 3 est l’une des stars de l’alimentation santé !