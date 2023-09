Collioure : Le musée d'art moderne

Installé dans la villa Pams, le musée d’art moderne de Collioure fait la part belle aux artistes surréalistes. Tableaux, dessins, et créations uniques sont à découvrir dans ce musée atypique niché dans un parc verdoyant de quatre hectares.

Pour Claire Muchir la directrice du musée d'art moderne de Collioure , les jardins sont déjà une invitation à la visite. Avec des essences méditerranéennes, des magnolias, un cloitre récemment rénové et un bassin aquatique, l’environnement offre un havre de paix aux visiteurs. « Nous présentons des œuvres de qualité » explique Claire « toutes les œuvres sont triées sur le volet et nous avons des expositions originales et singulières qui vont éveiller et surprendre le visiteur ». Le musée a pour but de faire découvrir ou redécouvrir l’histoire artistique de Collioure marqué par les artistes qui l’ont traversé comme Robert Rius par exemple poète perpignanais, grand ami de Paul Eluard et créateur des dessins communiqués. Le musée abrite également un espace pour l’art contemporain.