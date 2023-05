Espira de l'Agly: Les ânes miniatures de la ferme des Myrs

Ferme atypique située sur Espira de l’Agly, la ferme des Myrs est réputée pour ses ânes miniatures qui font la joie des enfants mais aussi des plus grands !

En créant la ferme des Myrs, Christophe a voulu mettre en place un domaine qui puisse vivre en autonomie, en parfait harmonie avec l'environnement et surtout sans aucuns produits chimiques. On y retrouve un élevage de volailles avec les poussins, bien évidemment les ânes miniatures, mais aussi les alpagas et un lama, des arbres fruitiers, des oliviers et un peu de maraichage ! « L’idée étant de créer une ferme traditionnel comme avant » explique Christophe, « et surtout sans pesticides ! Les crottes servent d’engrais, les poules mangent les parasites des ânes et tout le monde vit en symbiose ! » Les stars de la ferme sont les ânes qui mesurent entre 63 et 80 centimètres de haut. Les visiteurs adorent ces « machines à câlins » ,comme les appelle Christophe, qui viennent spontanément à l’approche des humains pour se faire faire quelques gratouilles !

L’évènement de la ferme aura lieu le 3 juin 2023 avec la tonte des alpagas dont la toison pousse d’un centimètre par an. Les femelles alpagas sont dirigées par une femelle lama afin d’éviter la discorde au sein du groupe ; C’est un intervenant extérieur qui viendra faire la tonte car l’alpaga n’est pas très docile pour cette opération de délestage ! Mais domestiqué depuis des millénaires pour leur toison, l’animal ne pourrait supporter ce manteau laineux durant les chaleurs estivales.