Espira de l'Agly: Les Halles de l'Agly, un marché couvert très convivial !

Ouvertes depuis mars 2019 à Espira de l’Agly, les Halles de l’Agly sont très prisées par les habitants de la commune ! Convivialité, ambiance et qualité sont les mots qui reviennent pour évoquer ces Halles font le plein les jours d’ouverture !

Plusieurs commerces ont élu domicile dans ces halles couvertes d’Espira de l’Agly : Boucherie, charcuterie, traiteur, boulangerie et pâtisserie, fleuriste, mais aussi fruits et légumes, brasserie et pizzéria. Les artisans et commerçants des halles sont très appréciés pour la qualité de leurs services et de leurs produits. L’artisan boulanger dispose de tout son matériel de cuisson sur place et fabrique les pâtisseries maison qui font sa réputation. La pizzeria s’adapte à la demande des clients alors si les pizzas sont très prisées le soir, le midi place aux paninis et aux burgers qui sont davantage plébiscités. La brasserie propose tous les midis un plat du jour. Quant à la boucherie Marc Aurèle, un panier inflation est mis en avant chaque semaine avec différentes viandes. Enfin l’Agly des saisons installe très joliment ses fruits et légumes locaux pour le plaisir des yeux autant que celui des papilles !