Formiguères: Le circuit d'antan

La station de Formiguères fête ses 50 ans cette année . Pour rendre hommage à celles et ceux qui ont construit et façonné l'identité de ce village du Capçir, la commune a instauré un circuit d'antan avec des panneaux d'information.

Aux quatre coins de Formiguères des panneaux sont dispersés dans le village. Ils retracent l'histoire des rues, des places et des commerces. Toutes les pancartes sont illustrées de photos, de textes et de dessins pour mieux comprendre le Formiguères d'hier, d'aujourd'hui et de demain !