Présentation du Quartier Villeverte à Nîmes

Oui, et c’est incroyable comme à la périphérie de Nîmes, on voit ce genre d’endroit. A peine un quart d’heure de route, et vous voilà en pleine garrigue

Ici, sur les hauteurs de Nîmes, les habitants sont heureux, ils vivent sur de grandes parcelles de minimum 3000 mètres carrés, on a de l’espace, on est en pleine campagne. Et ça c’est un vrai luxe.

Les habitants du quartier de Villeverte à Nîmes © Radio France - Servane Estarellas

Je suis sur le plan des Réboussiers, dans le quartier de Villeverte

Les habitants du quartier Villeverte de Nîmes, Daniel Roman et Bernard Fièvre © Radio France - Servane Estarellas

C’est Daniel Roman, le vice-président du Comité de quartier qui m’attend de Villerverte qui m'attend