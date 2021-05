La bijoutier créateur de la rue de la Madeleine

Nous sommes à l’une des portes de la ville de Nîmes, la plus ancienne des remparts du Moyen-Âge : elle s’est d’abord appelé la Porte Neuve, et elle pris vite le nom de la Madeleine parce qu’elle se trouvait face à l’église dédiée à Sainte Marie-Madeleine.

La boutique de l'artisan joaillier Lachize à Nîmes au 31 rue de la Madeleine propose des créations de bijoux, d'alliances, des réparations, de l'expertise d'or.

Dans l’atelier-boutique installé au cœur de Nîmes depuis bientôt cinquante ans, ce sont aujourd’hui les deux frères Lionel et Stéphane Lachize qui prennent soin de de vos bijoux en or et en argent pour les réparations, les expertises et les transformations.

31 rue de la Madeleine 30000 Nîmes lachizeartisanjoaillier@gmail.com

Tél.: 04 66 21 07 15