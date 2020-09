Vidéo: Le Passage des Marchands à Nîmes

Au Moyen Age, la Rue des Marchands à Nîmes était exclusivement fréquentée pour le commerce de tissus. Il y avait de riches marchands avec des demeures somptueuses, puis c’est l’alimentation qui s’est imposée. Elle est passée de la Rue des Especiers, autrement dit épiceries, à Rue des Marchands

La Rue des Marchands à Nîmes © Radio France - Servane Estarellas

Et dans cette rue, il y a un coin secret ou je suis allée avec Danielle

Elle a la clé, et elle connait la porte dérobée pour y pénétrer

Dans ce passage des Marchands à Nîmes, une histoire, celle de Marc Bernard qui y vivait avec sa mère.

Une enfance pauvre, à Nîmes. Une voix qui va droit au cœur. L'ironie et la franchise, la naïveté et la malice, l'amour de la vie, l'honnêteté de la langue et de la pensée font le charme de ce livre, un des plus beaux que le souvenir de l'enfance ait inspiré. Pareils à des enfants... a reçu le prix Goncourt en 1942.