Laroque des Albères: La médaille du moulin du Llevant

Avec leur médaille d’or au concours général agricole de Paris, Philippe et Claudine sont fiers de leurs huiles d’olive qu’ils mettent en bouteille à Laroque des Albères dans leur moulin du Llevant !

Situé au piémont des Albères, le Moulin du Llevant est une entreprise familiale crée en 2004 par Claudine et son mari Philippe. Les deux agriculteurs ont choisi un mode de culture biologique pour leur exploitation composée d’oliviers centenaires et de jeunes plantations de variétés locales comme l’Olivière et la Redouneil ; des variétés du terroir des Albères. Les oliviers sont plantés sur Laroque mais aussi Villelongue del monts et Brouilla.

Le procédé de fabrication de l’huile d’olive démarre dans la pièce dite « salle » où les olives sont nettoyées et lavées. Elles sont ensuite broyées pour en faire une pâte d’olives. . II faut savoir que 97% de l’huile se trouve dans la pulpe et 3% dans le noyau. « Quand on écrase une olive on ne voit pas l’huile qui est enfermée dans les cellules » explique Philippe « Cette pâte est placée dans une zone de malaxage qui va permettre l’assemblage de toutes les gouttelettes d’huile ». L’huile obtenue en surface est ensuite séparée de la pâte d’olive à l’aide d’une turbine. Puis l’huile est mise dans des cuves en inox où elle est stockée pour un repos jusqu’à mi- février, date de la période où commence la mise en bouteille. Une huile qui trouve sa place sur les tables estivales pour accompagner les salades mais aussi les pâtes et bien d’autres plats selon les envies et les goûts de chacun !

Le moulin du Llevant organise des visites gratuites sur RDV tous les mercredis de l’été à 10h !