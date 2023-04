Latour Bas Elne: Can Bertrand

La saison des fraises bat son plein en ce mois d’avril chez Can Bertrand à Latour bas Elne ! Le domaine est spécialisé dans la gariguette, une variété précoce et savoureuse !

Agriculteurs de père en fils mais aussi de père en fille, le domaine Bertrand à Latour as Elne est aujourd’hui dirigé par Pauline et Nicolas Bertrand. Frère et sœur se partage les tâches sur l’exploitation. Pauline, après plusieurs expériences professionnelles, a rejoint l'aventure en début d’année et souhaite développer la partie commerciale en ouvrant un point de vente sur le domaine afin de promouvoir les produits cultivés par son frère Nicolas, mais pas que ! Le stand propose aussi les fruits et légumes des producteurs locaux, aux alentours! Nicolas a suivi les traces de son père, Joseph. Il produit sous serres des fraises mais aussi tomates et concombre agriculture biologique depuis 2 ans avec la construction d'une serre dédiée à côté de l'existante. L’agriculteur prône une culture intégrée avec des bourdons pour féconder les fleurs. Sous les serres non chauffées abeilles et bourdons tournent autour des fleurs de pieds