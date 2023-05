Marquixanes : Extérieur nature, l'accrobranche au bord de l'eau

La saison démarre pour le site d'accrobranche Extérieur Nature en bordure de rivière à Marquixanes. Dans un cadre préservé au milieu des arbres, un espace est réservé aux enfants et aussi aux plus grands qui peuvent s’essayer au tubbing ou à la chasse au trésor numérique !

Ouvert à tous publics, Extérieur Nature à Marquixanes propose des activités de pleine nature comme l’accrobranche ou le tubbing qui consiste à descendre sur la rivière à bord de bouées gonflables, les participants étant équipés de gilet, casque et pagaie. « Une activité rafraichissante et amusante qui plait beaucoup en été » explique Victor Lévêque le responsable du site. Dans cet esprit nature et convivialité, Victor propose également aux visiteurs une chasse au trésor numérique par équipes avec des défis à réaliser sur le site tout au long de la rivière. A l’accueil du club, vous pouvez aussi faire votre choix pour des activités canyoning dans les massifs alentour accessibles à partir de 8 ans. Le site ouvre cette année son restaurant « Le Caillou » sur la belle terrasse en bois avec le chef Toque Blanche Julien Blaya. Attention les réservations sont obligatoires au 04 68 05 72 12