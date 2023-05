Marquixanes: La brasserie l'Alzina

Jean Fabien Casteuble est brasseur depuis 2009. Après Bouleternère, sa brasserie artisanale l’Alzina est aujourd’hui installée à Marquixanes. Dans ses cuves, « Jean Fa » ,comme l’appelle ses amis, fabrique des bières locales comme la bière blanche à la coriandre et à la fleur d'oranger.

Jean Fabien Casteuble est l’un des plus anciens brasseurs du département. Dans sa brasserie , il transforme l’amidon de la céréale en sucre. Pour réaliser le processus et l’élaboration de la bière, notre brasseur utilise des pompes, des tubes et des tuyaux mais aussi « casserole et passoire » comme il l’explique en riant et bien évidemment des cuves de fermentation où le moût de la céréale se transforme en alcool. Blonde, blanche, ou ambrée, la bière est ensuite conditionnée en bouteille et en fût. La demande est de plus en plus grande et les amateurs de bière toujours plus nombreux. La brasserie est ouverte au public une après-midi par semaine pour la dégustation n’hésitez pas à prévenir Jean Fabien de votre visite !