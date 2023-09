Maureillas: La maison du Tennis

La maison du tennis de Maureillas compte près de 120 adhérents, un record par rapport au nombre d’habitants de la commune ! Et le succès est grandissant avec l’arrivée du padel, ce nouveau sport à raquettes venu du Mexique.

Robert Solé est un vice-président heureux, son club de tennis est très fréquenté par les habitants de Maureillas et encore plus depuis l’ouverture en juin dernier du premier court de padel ! « L’histoire du padel est incroyable » explique Robert « ce sport a été créé par un mexicain qui voulait jouer au tennis chez lui mais comme il n’avait pas assez de place dans son jardin, il a modifié les dimensions du court pour l’adapter à son environnement et c’est comme ça que le jeu est arrivé en Espagne et après en France.et dans le monde entier ! ». La maison du tennis envisage de construire bientôt un deuxième court de padel. Le club doit aussi son succès à son partenariat avec l’école depuis 1984. Chaque élève de l’école primaire bénéficie en effet d’une initiation au tennis avec moniteur ! https://www.facebook.com/p/Tennis-Club-Vallespir-Maureillas-100027862526665/