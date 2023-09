Maureillas: Le musée du Liège

Avec 3500 hectares de forêt, le liège a toujours occupé une place importante à Maureillas. Afin de transmettre le savoir faire de la fabrication des bouchons, le musée fut créé en 1982. De la technique du déshabillage de l’arbre à la conception du bouchon, le liège n’aura plus de secret pour vous !

Henri Pous est un enfant du pays. Il est né dans le musée du liège qui se trouve à l’emplacement de la cave viticole édifiée en 1910 par un nommé Bartissol grand investisseur d’avant-guerre. Henri connait le musée par cœur et il est bien sûr incollable sur le système de bouchage en liège unique au monde et qui reste dit-il « le meilleur des systèmes ». L’histoire du liège est liée à celle du vin. Dans une des parties du musée, les cuves aménagées racontent la saga du bouchon, En 2005, un bouchonnier catalan neutralise grâce à un procédé secret, une molécule présente dans le liège et qui peut donner un mauvais goût au vin. Grâce à ce procédé dit « diamant », tous les grands vins en sont désormais équipés.

L’histoire du liège est liée à celle de la géographie et du climat de notre région car on le retrouve sur tout le pourtour méditerranéen excepté les zones de l’Est comme l’Egypte ou la Lybie. Sachez qu’il faut environ douze ans pour récolter un liège d’environ 2cm d’épaisseur et que seul le liège femelle est utilisé pour les fabrications des bouchons.

Lors de votre visite dans le musée, vous pourrez découvrir les différents outils utilisées au fil des ans pour prélever le liège sans blesser l’arbre et vous serez surpris de découvrir comment à partir d’un morceau de liège, il est possible de créer des œuvres d’art mais aussi des habits ou des sacs à main !