Maureillas: Prévention incendie avec la RISC

Pour faire face aux risques incendie, la ville de Maureillas dispose désormais d’une réserve intercommunale de sécurité civile. A bord de leur pickup, les patrouilleurs Fabien et Roland sillonnent les chemins en prévention !

Fabien et Roland font partis de la réserve intercommunale de sécurité civile, la RISC. Tous les deux sont bénévoles mais très impliqués dans leur mission de terrain. En effet, leur travail consiste à arpenter les chemins forestiers et à détecter d’éventuels départs de feu. « Quand on patrouille » explique Roland, « on regarde s’il n’y a pas de fumée, car c’est un indicateur d’un feu quelque part ». Leur mission est aussi pédagogique : « nous remettons aussi des prospectus aux promeneurs et randonneurs pour leur rappeler les règles à tenir » complète Fabien. Les deux patrouilleurs insistent sur le fait qu’ils ne se substituent pas aux pompiers mais qu’ils sont là pour les aider. Il n’y a pas de conditions de recrutement, ni d’âge ni de conditions physiques particulières pour être patrouilleur. Il s’agit d’un engagement citoyen pour aider la collectivité après une formation de trois jours. Si vous passez par Maureillas, vous pourrez facilement repérer les patrouilleurs de la RISC car ils sont reconnaissables grâce à leurs tee-shirts et casquettes orange !