Maureillas: Sébastien, éleveur bovin

Passionné depuis toujours par les animaux, Sébastien Barboteu s’est naturellement tourné vers l’élevage et la vie à la ferme ! Installé à Maureillas au Mas Marill, il participe aussi à des concours comme celui de la foire aux Bovins des Angles.

Depuis 2007, Sébastien Barboteu élève son bétail sur près de 40 ha à Maureillas et 100 ha sur Prats de Mollo ainsi qu’une estive collective avec trois autres éleveurs bovins et ovins. « Le métier d’éleveur est rude et difficile » explique Sébastien « mais j’ai baigné dedans depuis tout petit car mon père était aussi éleveur ». Sur ses terres, Sébastien récolte le fourrage qui servira à alimenter le bétail mais les problèmes de sècheresse compliquent aujourd’hui son travail. « L’atout de cette ferme, c’est le système gravitaire qui date de l’antiquité » commente l’éleveur, « grâce à ce canal qui part d’Amélie, le mas bénéficie d’une irrigation pour la prairie, ce qui va nous permettre de nourrir les vaches. »

L’éleveur participe aussi à des concours : « j’ai deux génisses qui vont bientôt concourir car je fais de la sélection en race limousine ! »

Sébastien a choisi de commercialiser la viande en vente directe sur la ferme ou e livraison sur les communes du Vallespir. https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/pyrenees-orientales/maureillas-las-illas/ferme/elevage-barboteu/575273