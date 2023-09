Maureillas: Ville du pays d'art et d'histoire

Maureillas est un des quarante-quatre villages du pays d’art et d’histoire.Tout au long de l’année des visites guidées sont proposées afin de mettre en lumière les richesses du territoire.

Situé entre le Boulou et Céret, Maureillas est un charmant village avec une place centrale agrémentée de restaurants. Julie la guide conférencière du pays d’art et d’histoire emmène les visiteurs dans les ruelles du centre historique. La visite débute par l’église Saint-Etienne qui fut reconstruite au 17ème siècle par un architecte catalan. Puis direction le foyer rural construit dans les années trente. Il s’agit d’un lieu de convivialité reconnaissable à son style belle époque avec ses lignes épurées, ses briques et ses galets. « Le foyer était un endroit lié à l’activité du liège qui faisait vivre de nombreuses familles sur la commune » explique Julie. Autre curiosité de la commune, les nombreux lavoirs alimentés par les canaux d’irrigation et d’arrosage. « Ces lavoirs ont favorisé l’activité agricole » poursuit Julie « ils ont perduré jusque dans les années soixante-dix et on peut toujours les voir car ils jouxtent de nombreux jardins potagers ».