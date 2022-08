Lisieux (2/5) · On allait oublier le chien !

12 Rue Jacques de Condorcet, 14100 Lisieux

On se balade dans les rues de Lisieux pour papoter avec les passants pour qu'ils me parlent de leur ville. On croise sur l'avenue Victor Hugo deux personnes : Monique et sa maman Anne-Marie, sans oublier le chien, Jersey ! Direction le jardin de l'évêché situé au 12 rue Jacques de Condorcet à Lisieux.