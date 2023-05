Perpignan Mercader: Le bistrot de quartier

Bistrot de quartier mais aussi bar fréquenté par une clientèle d'habitués, L'établissement baptisé du nom de la comédie musicale de John Landis, est une adresse incontournable sur le boulevard Félix Mercader de Perpignan.

Ils sont nombreux les clients du midi qui viennent manger le plat du jour au bistrot "les blues brothers". Jean-Michel, un habitué des lieux ne tarit pas d'éloge sur la qualité du service et des produits. "C'est assez incroyable, mais ici, la nourriture est excellente, on peut manger aussi bien une côte de bœuf, des boules de picoulat, que du homard !" explique ce commerçant du quartier. "J'aime ce qu'il y a dans mon assiette mais j'aime aussi le spectacle de la rue ! c'est très vivant ici et il se passe toujours quelque chose sur le boulevard. C'est un vrai show quotidien, entre les voitures, les klaxons, le brouhaha, on ne s'ennuie pas "! Et il parait qu'en plus , le patron est sympa !