Pia: L'entreprise DIAAM offre le marc de café !

La société DIAAM spécialisée dans la distribution automatique de boissons à Pia offre gratuitement le marc de café de ses machines ! Une initiative originale mise en place par cette entreprise très impliquée dans le recyclage et l’anti gaspi.

On a tous des anecdotes autour de la machine à café du bureau ! Ces appareils mis à disposition des personnels proposent café, boissons chaudes et froides et même de quoi grignoter. Un univers dans lequel excelle Chantal Martinez la dirigeante de DIAAM à Pia. « Il existe un millier d’entreprises comme la nôtre » explique-t-elle "mais seulement dix d’entre elle sont dirigées par des femmes ! Dans le monde de la distribution de boissons, le service est un élément majeur. Les clients veulent une machine qui fonctionne et qui soit capable de leur proposer leur boisson favorite. ». Chez DIAAM, on mise donc sur la qualité du service mais aussi du produit. L’entreprise pianencque a signé un partenariat avec Lavazza pour le café. Dans sa démarche RSE, DIAAM s’efforce d’avoir une politique anti gaspi. Plus question de jeter les anciennes machines, elles sont désormais réparées et relookées pour être remise en service avec des écrans tactiles et des lecteurs de paiement sans contact. Et pas question non plus de jeter le marc de café, il est désormais distribué gratuitement à tous ceux qui en veulent, client ou pas ,sur simple appel. Enfin DIAAM, qui développe de plus en plus le marché des particuliers depuis les confinements, va prochainement inaugurer sa boutique où seront vendus bien évidemment les capsules de café mais aussi des produits locaux.