Quartier Clémenceau: La culture pour tous chez le Disquaire

Ouvert depuis 1988 , le magasin Le Disquaire a toujours proposé des livres, des disques ,des BD mais aussi des VHS et des DVD à petits prix. Denis Figuères, passionné de musique et commerçant heureux,, est le gérant du lieu depuis vingt ans. Son commerce résiste au numérique et fait le bonheur de tous les nostalgiques de l'époque "vinyl". Ici vous allez trouver des "galettes" et même des chaines vintages pour vos 33 tours! Denis assure l'accueil ( très sympathique ) et le conseil !

