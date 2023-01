Quartier Technosud: L'école supérieure des métiers de la santé

Installée dans le quartier Technosud à Perpignan, Néosup est l'école supérieure des métiers de la santé. L'école propose plusieurs formations diplômantes comme le DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, le BTS diététique et le BTS opticien lunetier. Avec les problèmes médico sociaux qui font régulièrement la une de l'actualité et les enjeux du secteur sanitaire et social, Néosup offre aux jeunes prêts à s'investir et en quête de sens , l'opportunité d'une formation dans les meilleures conditions.