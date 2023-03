Salses: les fermes marines du Soleil

Des bébés" daurade" et des bébés "loup" grandissent à Salses dans une nurserie pas comme les autres. Installées en bord d'étang et avec vue sur le Canigou, les fermes marines du Soleil sont le berceau de millions de petits poissons élevés par l'équipe de Gaël Duc, responsable du site.

L'écloserie marine est le cœur de métier des fermes marines du Soleil à Salses. Situé dans un cadre unique , bénéficiant à la fois d'eau douce et d'eau salée, le site accueille des millions d'alevins qui sont élevés dans des bassins équipés de dispositifs technologiques performants et de barrières sanitaires strictes. Puis au bout de quelques mois les petits poissons partiront grossir dans d'autres sites d'élevage principalement du bassin méditerranéen mais aussi du golfe persique. Crée il y a quarante ans, les fermes marines du soleil sont pionnières dans l'écloserie marine et leader dans ce secteur d'activité. L'entreprise est engagée dans une aquaculture durable et responsable en milieu naturel

Loup et truite des bassins extérieurs

Le site de Salses a aussi une activité d'élevage dans les bassins extérieurs où truites et loups grandissent côte à côte, ce qui en fait une singularité du site, sachant que les truites naviguent en eau douce et les loups en eau salée