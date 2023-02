Sorède: Le sport pour tous

Harmoniser le corps, l'esprit et l'être dans un esprit de partage et de convivialité, telle est l'ambition de l'association sport, jeunesse, culture et solidarité Les Albères crée et initiée par des bénévoles sportifs et passionnés à Sorède.

L'association sport, jeunesse, culture et solidarité de Sorède

L'objectif est clair : l'association SJCS Les Albères a pour but de favoriser, développer et promouvoir des actions et des activités sportives de pleine nature, mais aussi des manifestations culturelles, et de la découverte du patrimoine. L'association est ouverte à tout public avec une section handicap afin de permettre de sport pour tous ! À l’initiative de l’association SJCS Les Albères et de la commission Sport et Jeunesse de la commune, une nouvelle journée sport et nature est prévue pour le mois de mai. Au programme des ateliers d'activités et de découvertes avec des promenades familiales en pleine nature.