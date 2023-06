Savez -vous qu’il existe à Torreilles le port des roseaux ? Port Donax abrite une culture de roseaux qui vont servir à confectionner des anches pour les clarinettistes et saxophonistes du monde entier !

Pour comprendre le lien entre un saxophoniste new yorkais et un roseau de torreillan, il faut se rendre à Torreilles dans les locaux de Vandoren , entreprise spécialisée dans la fabrication des anches pour les musiciens. « Nous fabriquons des anches pour les clarinettes et les saxophones » explique Jean Christophe Dérot le régisseur. Les champs de roseaux ont été plantés en 2008. Les roseaux sont récoltés à l’âge de deux ans au mois de janvier et février, puis calibrés et entreposés pendant deux mois. Ils sont ensuite effeuillés, re sélectionnés et puis coupés à 2m20 pour être enfin séchés au soleil pendant 30 jours. Ils seront ensuite envoyés sur le site de la maison mère à Bormes les mimosas dans le var. Si la société Vandoren a choisi le site de Torreilles pour la production des roseaux, ce n’est pas par hasard. Les terres sablo limoneuses de la commune correspondent parfaitement à la culture des roseaux , l’ensoleillement et surtout la tramontane jouent un rôle important dans le processus de préparation des roseaux. Cultivés sans aucuns pesticides, les roseaux sont irrigués grâce au système de goutte à goutte installé bien avant les problèmes de sécheresse permettant ainsi quand l’eau vient à manquer de fermer un goutte à goutte sur deux. Un culture inédite et peu connue dans le paysage agricole du département , valorisée par la société Vandoren qui est aujourd’hui l’un des leaders de fabrication de anches et qui exporte dans plus de 100 pays ,