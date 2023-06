Torreilles: Pas besoin de permis pour le karting !

Pas besoin de permis pour conduire un kart, le karting de Torreilles ouvre ses pistes toute l’année aux petits comme aux grands !

« *Cet été une nouvelle génération de kart attend les amateurs de sensations fortes »*explique Jean Christophe Comes, le gérant du karting de Torreilles. Depuis huit ans ce passionné de kart, instructeur diplômé, loue des karts pour des sessions adultes et enfants. « Les sessions pour adultes durent dix minutes, cinq pour les enfants qui ont leur propre circuit ». Il existe deux catégories de kart, les 120 cm3 pour les 9/14 ans et les 270 cm3 pour les plus de 14 ans. Une piste de 200mètres est ouverte aux enfants à partir de 3 ans en kart électrique Un kart biplace est dédié à l’initiation à partir de 5 ans avec un moniteur aux commandes. Et si vous voulez apprendre les techniques de pilotage, de freinage ou de trajectoires, vous pouvez rejoindre l’école de pilotage encadrée par des moniteurs diplômés.